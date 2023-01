RECENZE: Johan Theorin zůstal trochu za očekáváním

Příběh začal už v roce 1939, kdy došlo k vraždě, v úvodu knihy samozřejmě nespojené s dalšími událostmi. Přišly další zločiny a podivnosti a vše se dělo v odstupech až do roku 2001. To Theorin ve svém thrilleru uvolnil touhu Davidssona celý složitě spletený případ vyřešit. Na začátku knihy je poněkud zdlouhavý klid. Děj se vleče a spolu s tím se vkrádá myšlenka, že kdyby v rukopisu šikovný redaktor trochu škrtal, patrně by to dílu prospělo. Teprve další stránky přinesou spád, to když Davidsson bere pátrání víceméně do svých rukou. Jakkoli je to podivné, neboť se pohybuje v blízkosti profesionální policejní vyšetřovatelky, která je však více než prací zaneprázdněna trabli osobního rázu, a za normálních okolností by se případem měla zabývat výhradně policie, postupuje odhodlaně za svým cílem.