RECENZE: Jenom ty, hudba a smrt

Nadějná houslistka, zakladatelka dívčí kapely Wiener Walzermädchen, v letech 1930–35 manželka českého houslisty Váši Příhody. Ale také Židovka, která po anšlusu Rakouska prchá s otcem do Londýna, ale nakonec neujde zadržení a internaci v Osvětimi.

„Musíš být jenom ty a hudba,“ říká ve hře Almě otec, když se jí zmocňuje tréma před vystoupením. A hudba je to jediné, co jí zůstalo i v hrůzné realitě koncentračního tábora. Jenom k tomu přibyla všudypřítomná smrt kolem. I zde ale Alma nachází sílu v umění a zakládá Osvětimský dívčí orchestr, který pomáhá přežít mnoha spoluvězeňkyním. Nikoli ovšem jí samotné.

Inscenace …because of Alma přibližuje životní příběh Almy Rosé s velkou emocionální mocí, na níž se podílí jak text, tak skvělá hudební dramaturgie, kdy během večera v autentickém podání členek Alma Ansámblu zazní Bach, Schubert i Šostakovič, a především trojice herců.

O roli Almy se dělí dvě herečky. Její mladší podobu před příchodem do Osvětimi ztvárňuje Antonie Formanová, která ji obdařuje mladistvou dychtivostí, umíněností a entuziasmem. Její zralejší a vzhledem k okolnostem i tvrdší tvář jí dává Anna Brousková jako vedoucí osvětimské dívčí kapely a svědkyně všech hrůz, které ji zasahují, aniž je dokáže ovlivnit. Role Alminých osudových mužů na malé ploše výborně odlišuje Vojtěch Bartoš.

Vojtěch Bartoš a Antonie Formanová v inscenaci …because of Alma

...because of Alma je další mimořádnou inscenací režisérky Jaroslavy Šiktancové a jejího múzického souboru. Je svědectvím nejen o kruté době a moci umění, ale i o tom, že silný příběh v kvalitním uchopení je stále základem dobrého divadla. Na jeviště Venuše ve Švehlovce se inscenace vrátí opět 22. a 23. května a stojí za to ji nepropást.