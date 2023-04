RECENZE: Horáčkovy písně se vznášejí v prostoru

Program otevírá píseň Člověk je rodem tanečník a jako by předznamenávala to, co diváky čeká. Následuje totiž poetický scénický koncert, v němž Horáčkovy básně inspirovaly tvůrce projektu, režiséra Rostislava Nováka ml., k působivým obrazům domýšlejícím v nových souvislostech jejich obsah a poslání.