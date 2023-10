RECENZE: Jaroslavu Rudišovi projíždějí vlaky srdcem

Stal se tak jen náruživým pasažérem a přívržencem železnice, pro něhož mají Britové krásné označení trainspotter, které zpopularizoval devadesátkový snímek režiséra Dannyho Boylea, ačkoli vypovídá o něčem docela jiném. Tvůrcův první nefiktivní počin má nicméně daleko do suchopárné „šotouštiny“, v níž by se mohl snadno utopit.

Uvážlivou koncepcí a nezahlcujícími rozsahy kapitol, končícími vždy v pravou chvíli, patrně nadchne i ty, kteří jeho zanícenost před přečtením nesdíleli a na trati se ocitali pravděpodobně víc z nutnosti než vášně. Výjimkou z pravidla stravitelnosti je část věnovaná roztodivným modelům vlaků a jejich bizarním přízviskům, která upadá do poněkud otravného popisu obsese.

Zbytek kolejového bedekru je vesměs vtahující a podnětný. Čtenáře bere na spoustu nečekaných tras, na něž by je v dnešním uspěchaném světě, kdy turismus válcují letecké nízkonákladovky, asi nenapadlo se vypravit. Třeba z Marseille do Palerma nebo na sever až do Rovaniemi ve finském Laponsku, slavnému díky tamní Santově vesničce.