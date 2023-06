RECENZE: Jak se vám líbí: O lásce a identitě v Ardenském lese

Návrat na nádvoří Nejvyššího purkrabství znamená i návrat na scénu organicky včleněnou do historického prostoru Pražského hradu. Scénografie ho respektuje. Drátěné konstrukce naznačující architekturu paláce i stromy Ardenského lesa podtrhují krásu staré kamenné zdi a působí lehce a vzdušně. Navíc se s nimi zachází v konkrétní i metaforické rovině, kdy se mohou rozeznít jako neviditelný romantický klavír anebo předstírat tíhu kamenných sloupů. To vše posiluje hravost a záměrnou divadelnost Nvotovy inscenace, jež začíná už vpádem pastýřů s mávátky na Frederickův dvůr, kde sehrají role najaté klaky fandící tu Orlandovi, tu zápasníku Charlesovi. A když si pastýřky Fébé a Audrey omylem vyrazí mávátko z ruky, není to chyba, ale jen další z žádoucích gagů této komedie.