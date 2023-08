RECENZE: Eddy je Édouardem. Intimní zpověď člověka, který chce uniknout předurčenému životu

Ta mu ukázala svět, který do té doby neznal – svět plný literatury, divadla, klasické hudby; svět, kde se při večeři nekřičí a kde je elegance chůze a mluvy tím hlavním, co člověk musí umět. Eddy postupně jako houba nasákne všechna gesta, způsob chůze, zbaví se se severofrancouzského přízvuku, dohání po večerech všeobecné znalosti a četbu a začne se zajímat o vše, co mu Elena ukázala. Učí sám sebe cíleně být někým jiným. Tím, koho si vysnil.

Ale je tomu skutečně tak? Jakmile se totiž Eddy – po změně jména Édouard – stane někým jiným, dochází mu, že to stále nestačí. Najde si tak další styčný bod v podobě osoby filozofa Didiera Eribona, jehož přednáška, které se zúčastnil, pro něj byla zlomová. Amiens mu začne být malé. Přichází na to, že jediným způsobem, jak skutečně docílit změny, je přestěhovat se do Paříže. A vše, co z Édouarda dělalo Édouarda ve městě Amiens, nechat za sebou. Jde se ovšem skutečně zcela vymanit z toho, kým je a kým byl?