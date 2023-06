RECENZE: Drogy. 1. světová válka. Cirkus i děcák. Raci v hlavě, velkolepá pouť 20. stoletím

Do těchto reálií Král zasazuje příběh malé Taryk a Nestora. Dohromady je svede náhoda, 1. světová válka a Halič, kde jeden z nich přišel o všechno, všechny, druhý se zjevil na koni, mluví neznámým jazykem, jako by přišel/a odnikud. A už nalézt společnou řeč, přežít uprostřed bojů, lesů je velmi náročné…

Ve druhé rovině spisovatel zdařile rozehraje jiný příběh, v jiné době. Osud Mikuláše, kluka s trochu šikmýma očima, jenž vyrůstá v 90. letech v dětském v místě nazývaném Díra. Netuší, kdo byli jeho rodiče, neví, proč vypadá „nečesky“, nechápe, proč se na něj „slušní“ Češi dívají skrze prsty. Jediné, co ví odmala, je to, že jim nedá nic zadarmo. Jeho revoltou se mu stane intelekt, jehož využije třeba při práci pro drogovou mafii.

K tomu Král zdařile využívá pestré možnosti, které mu skýtá čeština. Miku mluví celou dobu jako pubeťák. Nestor díky prožitým tragédiím je mnohem neosobnější, až profesorský. I díky těmto „kouzlům“ vás vtáhne do své knihy od první stránky. Procházíte s ním odlišnými krajinami, prostředími, včetně bojových zákopů, lesů, cirkusů a měst.

Někdy putujete s každým hrdinou, hrdinkou zvlášť, jindy zvědavě přijímáte momenty, kdy se jejich osudy střetnou či prolnou. Odhadnout předem, kdy se tak stane, ale pravděpodobně nezvládnete. A právě to bylo pro mě na velkolepém, velmi zdařilém románu zajímavé. Stejně tak jako krásné ilustrace (Sabina Chalupová), grafika, které jeho atmosféru zdařilé podtrhují.

A ještě (možná nevyžádaná) rada na závěr. Hledáte-li vhodné čtivo, knihu na dovolenou, u níž budete přemýšlet, máte-li rádi historii, magický realismus, právě jste našli to, co si můžete na ni s sebou zabalit. Román o hledání vlastních kořenů v úžlabinách 20. století rozhodně za to stojí. Se svými skoro pěti sty stranami vám krásně zaplní nejeden den i večer.