RECENZE: Dejvické divadlo, jak ho znáte i neznáte

Dnes si už asi nikdo, kdo ví, jak je těžké sehnat lístky na představení Dejvického divadla, nedokáže představit, že by tomu někdy mohlo být jinak. Ale bylo. Cestu, jakou prošlo divadlo a soubory, které v něm hrály, za třicet let svého trvání, ukazuje třináctidílný cyklus Dejvické divadlo s podtitulem Dejvické divadlo od svých počátků po naše dny. Tedy od roku 1992 do roku 2020. První díl vysílala ČT art ve čtvrtek 14. září.

Foto: Česká televize Ivan Trojan a Jiří Bábek v inscenaci Dejvického divadla Teremin.