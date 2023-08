RECENZE: Braxton potvrdil svou výjimečnost

Začínal sice s free jazzem, ale už od sedmdesátých let se ve svých výbojích dostal do oblasti soudobé hudby, když pracoval s rozložením zvuku v prostoru, zaměřoval se na mikrodetaily, využíval grafické partitury a často nechal hrát jednu skladbu přes druhou. Práci na operním cyklu Trillium se věnuje více než třicet let a ukázal v ní, že porozuměl zákonitostem opery a dokázal si přitom uchovat vlastní pojetí.