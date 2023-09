RECENZE: Blink-182 pálili jednu pecku za druhou. Jako v devadesátkách

Blink-182 jsou na turné v partě, ve které především ve druhé polovině devadesátek a blízkých letech poté bodovali. V až po střechu zaplněné pražské hale hráli nejvíce skladeb z desek Take Off Your Pants and Jacket (2001), Enema of the State (1999) a Blink-182 (2003). Z nahrávky California (2016), kterou v roli zpěváka a kytaristy natočil zmíněný Skiba, zazněly jen dva kousky, z Nine (2019) ani jeden.