RECENZE: Björk zpívala proti změně klimatu a nabídla přitom náramnou podívanou

Bylo to vyznání z toho, co islandská zpěvačka Björk nosí v srdci. Vzkaz o její neobyčejné lásce k přírodě a touze nastolit v jejím vztahu s člověkem mír. Byl to také návrh, jak se svět může vypořádat se změnou klimatu. Koncertní show Cornucopia hledá naději. Ptačí zpěv, šumění moře, burácení vln i cvrkot přírody se v ní proplétaly se zpěvem a hudbou.

Foto: Santiago Felipe Koncert Björk byla náramná podívaná.