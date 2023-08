RECENZE: Benjamin Stevenson a desatero pátera Knoxe

Australan Benjamin Stevenson spojuje spisovatelskou činnost se zkušeností stand-up komika a nese mu to ovoce. Jeho první román Greenlight (2018) byl nominován na cenu Neda Kellyho za nejlepší kriminální debut, počin Eighter Side of Midnight (2020) se dostal do výběru na International Thriller Writers Award za nejlepší původní paperback a novela Find Us (2021) se stala mezinárodně nejprodávanější audioknihou.