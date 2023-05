RECENZE: Mělo by to být jednoduché

Hru především zahltila mnoha zbytečnými úvahami o hudbě a smyslu umění, jež jsou na dramatickou situaci zvnějšku naroubované a ubírají prostor hereckému jednání. Textu by prospěla přísnější dramaturgova tužka, která by z něj vyškrtala únosnější jevištní verzi.

Ke cti a chvále režiséra Juraje Deáka budiž řečeno, že jeho inscenace hře na cestě k divákům hodně pomáhá, a to jak volbou herců a prací s nimi, tak i zapojením živé hudby, jež v kombinaci s textem řekne často víc, než obsahují slova.

Výborným tahem je už obsazení hostujícího Radka Holuba do role Johanna Sebastiana Bacha. Ten je v jeho podání samolibý, hysterický, sršící energií, ale zároveň zábavný a charismatický. Drápe kolem sebe jako vzteklý křeček, své syny i ženy uráží, ale stejně tak zraňuje i sám sebe. Je natolik naplněn hudbou, že mu v duši už nezbývá mnoho prostoru pro druhé.

„Mělo by to být jednoduché,“ říká o své hudbě v poslední větě velký Bach. Platí to i o hře, které schází právě ona geniálně prostá deklarace tématu. Bouřlivý aplaus premiérového publika ale předpovídá inscenaci i tak divácký úspěch.