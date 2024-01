Novoroční projev prezidenta byl nejsledovanější za posledních sedm let

Novoroční projev prezidenta Petra Pavla si nenechalo na obrazovkách ČT1 a ČT24 ujít v průměru 1,04 milionu diváků starších patnácti let. Dosáhl sledovanosti 34,52 % všech, kteří právě seděli u obrazovek. Jedná se tak o nejsledovanější projev hlavy státu za posledních sedm let. Uvedla to v úterý Česká televize s tím, že v součtu všech velkých televizí překročila sledovanost 1,66 mil. osob.

Foto: KPR/Zuzana Bönisch, ČTK Prezident Petr Pavel při natáčení novoročního projevu