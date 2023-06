Pokračování Sexu ve městě čeká návrat ikonické Samanthy Jonesové. Ale jen na jednu scénu

Tu natočila herečka podle magazínu Variety na konci března v New Yorku, aniž se setkala s herečkami, které ztvárňují ústřední postavy. Další spolupráci však tvůrci s herečkou neplánují.

V seriálu se Samantha přestěhovala do Londýna, nepřímo se však v ději, který se odehrává v New Yorku, objevuje stále. Ostatní postavy ji zmiňují, ve finální epizodě první série si dokonce hlavní hrdinka Carrie Bradshawová, kterou ztvárňuje herečka Sarah Jessica Parkerová, domluví se Samanthou setkání.

„Je to velká moudrost vědět, kdy už toho bylo dost,“ uvedla herečka loni v magazínu Variety. „Taky jsem nechtěla znevážit to, co pro mě pořad znamenal. Cesta vpřed byla jasná.“