Petra McGrath: Sen stát se malířkou jsem si splnila až v Austrálii

S odstupem dvaceti let již ví, že když si člověk věří – a má talent –, šanci uspět má poměrně velikou. „Jsem šťastná, že jsem si zvolila životní cestu, která mě naplňuje radostí, přináší mi mnoho inspirace a tvořivé energie, poznávání krásných míst, setkání. To vše mohu dále přenášet do svých obrazů. Miluji volnou tvorbu, abstrakci a symboliku, která mi dává svobodu a možnost se originálně vyjádřit,“ shrnuje.

Její výstava The Joy of Life/Radost ze života je k vidění až do konce března v pražském hotelu Four Seasons. Tvoří ji obrazy vytvořené akrylem, olejem i pastelem na plátně.