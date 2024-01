Petr Brandl byl jako rocková hvězda

Především však byl géniem ve svém oboru, tedy v malířské tvorbě. A géniové mají na vrtochy do jisté míry právo, protože je vyvažují hodnotami, které přetrvávají věky. To prezentuje i zmíněná výstava v pražské Valdštejnské jízdárně, která je k vidění do 11. února 2024.