Ostravská galerie PLATO nabízí zvířecí zpravodajství

Co by nám řekla domácí nebo divoká zvířata, kdybychom se jich zeptali, jak se jim žije v Ostravě? To je otázka, kterou se zabývá doposud nejdéle připravovaná a produkčně nejnáročnější výstava v historii ostravské městské galerie PLATO. K vidění bude do 10. března a nese název Uprchlá, našel skrýš, stále uniká s podtitulem Zvířecí zpravodajství.

Foto: Aleš Honus, Právo Na výstavě je k vidění i dílo Ruty Putramentaite, litevské umělkyně žijící v Praze.

Článek Výstava se otevírá téměř přesně po roce od přestěhování galerie PLATO do objektu bývalých městských jatek, které prošly velkorysou rekonstrukcí. Mezinárodní expozice se připravovala několik let. Nabízí díla pětadvaceti umělců a její podstatnou část tvoří díla, která vznikla právě pro tento projekt. Autorkami konceptu výstavy jsou kurátorky Eva Koťátková a Edith Jeřábková, se kterými spolupracovali ostravští kurátoři Jakub Adamec a Zuzana Šrámková. Galerie se mimo jiné snaží motivovat návštěvníky, aby opustili lidskou identitu a vnímali výstavu optikou zvířete. „Nejde nám o to zvířatům něco vkládat do úst, i když i s touhle perspektivou některá díla ve výstavě kriticky pracují, ale zvířecím zpravodajstvím rozumíme kolektivní pokus probudit zájem o zvířata nedobrovolně vtěsnaná do pravidel našeho světa,“ říká Eva Koťátková. Foto: Aleš Honus, Právo Vlevo Jeřábková, vpravo Koťátková. Na sobě mají převleky havranů. Ty převleky za různá zvířata mají návštěvníci k dispozici a můžou si je na výstavě obléct. Jednotlivá díla jsou pojata jako svébytné reportáže, například švédská umělkyně Annika Eriksson natočila pro výstavu film zachycující pohled racků, drůbeže a hospodářských zvířat na život na skládce komunálního odpadu nebo na farmách. Mezi kozami a krocany Malířka Hana Puchová v kreslené reportáži zprostředkovává život divokých koní z luk v Kozmicích u Ostravy, David Přílučík se ve videoreportáži o ostravských holubech společně s aktivistou Fukim pokouší změnit negativní vztah lidí k holubům. Výstava se ale neomezuje pouze na Ostravu. Například umělec Tuan Andrew Nguyen nabízí syrovou a kritickou dokumentární projekci o životě zvířat ve Vietnamu, v jednom z výstavních sálů se návštěvníci seznámí s obrazem soužití polské bioložky Simony Kossak a jejího partnera, přírodovědce a umělce Lecha Wilczeka, s lesními zvířaty v Bělověžském pralese. Jim Nollman přispěl do výstavy rozhlasovou skladbou složenou v roce 1973 ke Dni díkůvzdání, kde nahrál sám sebe, jak zpívá dětské písničky se třemi sty krocany. Psům vstup povolen „Architekturu výstavy, navrženou Evou Koťátkovou ve spolupráci s Rutou Putramentaite, tvoří obří zvířecí těla, škrabadla, boudy, pelechy, bidla, skrýše a objekty připomínající svěšený ocas nebo naddimenzovanou tlapu. Lze na ně sahat, hladit je a tulit se k nim. Umělecká díla jsou nainstalována tak, aby si je mohli prohlédnout i psi, kočky nebo fretky, jimž je umožněn vstup na vodítku do všech výstavních sálů,“ píše se v oficiální zprávě k výstavě.