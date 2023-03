Ondřej Sokol: Sportu bych se nebál, nejvíc mě děsí zeměpis

Televize Nova pořadem navazuje na svůj úspěšný projekt Na lovu, který vysílá už rok a půl a vy jej moderujete. V čem je Superlov pro vás jiný?

Je to otočený systém klasického pořadu Na lovu, kde hraje tým soutěžících proti jednomu lovci. Tady jeden jediný člověk, samotný hraje proti všem lovcům. O větší peníze… Na první pohled se vše zdá až nemožně, až nehratelně, ale pravidla jsou nastavená tak, že uspět lze. A lidé nám tedy odcházejí i s výhrami, dokonce s obrovskými výhrami. Navíc se tentokrát hraje před publikem. Musím proto říct, že je to hodně napínavé. Má to veliký drajv.

Foto: TV Nova Superlov, nový pořad TV Nova. Moderátorem je opět Ondřej Sokol.

Vy jste fanoušek britského originálu Superlovu. Která témata vám obecně dělají největší problémy?

Určitě zeměpis. Jakmile vidím otázku začínající slovy: ve kterém samosprávném kraji…, vypínám. (Smích)

To se neorientujete ani na mapě světa?

Tam mi to problém nedělá, na ní se zorientuju. Spíš bych řekl, že zeměpisu se jaksi nejvíc bojím. Mám v něm asi největší mezery.

Co sport? Ten dáváte?

Sport? Ten mám naopak velmi rád, umím ho hodně dobře, koukám na něj, vyznám se v něm. Anebo se vám zdám jako nesportovní typ?

Až do takové upřímnosti nepůjdeme, ale vypadáte dobře. Jen bych vás netipla třeba na milovníka fotbalu.

Jo, tak to je pravda. Fotbal nesnáším. Ovšem větu: fotbal není sport ode mě nečekejte. Pravdou ale je, že na něj nekoukám a nějaké své mezery bych v něm našel…

A kdybyste se chtěl do Superlovu přihlásit jako účastník, čím byste musel projít?

Princip je stále stejný. Platí to, co u pořadu Na lovu. Nejdřív musíte vyplnit dotazník. Když ho vyplníte, jak máte, projdete on-line testem, vaše cesta do televize je reálnější. Následně vás osloví kdosi na on-line rozhovor, zváží, zda na to „ne/máte“ a postoupíte ještě dál. Samozřejmě cíl výběru je jasný: snažíme se vybírat soutěžící tak, aby mohli lovce porazit.

Foto: TV Nova Superlov začíná v sobotu 4. března.

Prošel byste až do studia?

Já? Jak je vidět, vzal jsem to přes tu jedinou pozici, která je bez dotazníku. Takže jsem rád, že jsem se do pořadu dostal tudy, jinudy to ani zkoušet nebudu.

Díváte se ještě na britskou předlohu?

Stále a rád. Když proto přišla nabídka na moderování Na lovu, dlouho jsem se nerozpakoval, vlastně jsem ji hned vzal. A jak znám britskou verzi, soutěžící v Superlovu vyhrát vážně může. Mě by ani nebavilo, kdyby lidi nevyhrávali. Já potřebuju, aby plakali i lovci. To je na tom to pěkné.

Novinkou v Superlovu je publikum. Jak mění vyznění pořadu?

Diváků je tři sta. A upřímně, já jsem v téhle souvislosti neměl starost o sebe, ale o soutěžící. Dokážu si představit, že soutěžit před třemi stovkami lidí je stresující. Naštěstí se to nepotvrdilo. Naopak mám pocit, že lidi jsou jakoby víc nastartovaní a že publikum je nabíjí energií.

Předpokládám, že i díky těmto pořadům jste dost vytížený. Na Voyo se chystá ale i další pořad, jehož jste tváří, Celebrity. Budete natáčet stand-upy. Jak vše časově stíháte?

Blbě, hodně blbě.

Pravidla Superlovu V 1. kole na soutěžícího čeká 5 otázek s možnostmi A, B, C. Za každou správnou odpověď získá 5 tisíc korun. Pokud špatně odpoví hned na první otázku, končí. Pokud správně zodpoví všech 5 otázek, čeká ho speciální výzva, kde může hrát až o jeden milion korun.

Ve 2. kole má soutěžící na své časomíře 60 sekund. Stejný čas mají i lovci, kteří ale soutěžícímu předloží nabídku náskoků a sum, o které může hrát. Soutěžící si poté vybere, s kolika lovci, s jakým náskokem a o jakou částkou do souboje půjde. Pokud se rozhodne hrát pouze o částku nahranou v 1. kole, automaticky se utká se dvěma lovci. Pokud se rozhodne pro menší časový náskok, ale větší výhry, musí se utkat s větším počtem lovců. S počtem lovců roste i finanční částka, o kterou se hraje.

Jakmile Ondřej Sokol začne pokládat soutěžícímu otázku, rozběhne se jeho časomíra. Když odpoví správně, čas se zastaví a začnou odpovídat lovci. Hned, jak Ondra začne pokládat jejich otázku, rozběhne se i jejich čas. Když oni odpoví správně, čas se zastaví a na řadě je opět soutěžící. A tak je to pořád dokola. Pokud někdo neodpoví správně, čas poběží stále dál a Ondřej pokládá další otázky až do doby, než bude zodpovězeno správně. Když čas soutěžícího vyprší dříve než čas lovců, opustí hru bez výhry. Když ale lovcům vyprší čas dříve, soutěžící si vyhraje finanční částku, o kterou souboj probíhal.