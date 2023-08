Olympic zářící na pódiu, Thom Artway pod ním. Na prosluněném festivalu Brod 1995 se též vzpomínalo na ty, kteří odešli

Teplota se v sedmitisícovém středočeském městečku pohybovala celý den kolem třiceti stupňů. Mělo to dokonce vliv na start akce, neboť klávesista v programu první kapely Aneta & The Soul Uncles postavil svůj nástroj na pódiu na slunce a ve chvíli, kdy měl být k použití, vlivem mimořádného tepla selhal. Festival kvůli tomu začal o nějakých dvacet minut později, ale kapela v sobě přetlačila pocit viny velmi dobrým výkonem. V hudbě ovlivněné soulem, popem nebo funkem hrály klíčovou roli skvěle sezpívané vokály a také spolehlivé výkony zkušených muzikantů.

Petr Janda z Olympika vyprávěl, jak jeho kapela v šedesátých letech nahrála písničku a požádala Jiřího Černého, zda by ji nezahrál ve své rozhlasové hitparádě. On to udělal, a protože skladba opakovaně vyhrála, byla ostrým startem Olympiku za slávou.