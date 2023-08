OBRAZEM: StarDance. Darija Pavlovičová a Dominik Vodička se těší na zvedačky a přeskoky

„Krize ve StarDance přicházejí v několika vlnách, znám to z předchozích ročníků. Ta největší přichází zhruba čtrnáct dní před prvním přímým přenosem. To už s partnerkou necelé tři měsíce trénujeme, a ona i tak začne mít pocit, že nic neumí, a že to bude průšvih. Na mně jako tanečníkovi je, abych jí byl oporou a psychicky ji podpořil,“ říká Dominik Vodička.