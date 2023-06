Nové knihy: Tarantino, Jiras a Obermannová

Jak ideově zdůvodnit vraždu? Že život některých lidí je bezcenný, a tudíž není hříchem jim ho vzít? Tak uvažuje Raskolnikov, klíčová postava románu z roku 1866. Po svém hrůzném činu uteče a dostane se do rodiny alkoholika Marmeladova. Raskolnikov se zamiluje do jeho dcery Soni a svěří se jí, jaký čin spáchal. Právě ona ho přesvědčí, aby se přiznal a přijal svůj trest. Klasické dílo ruské literatury vychází v novém překladu Libora Dvořáka.

Quentin Tarantino je nejen jedním z nejslavnějších současných filmových tvůrců, ale také jedním z největších filmových expertů. Dlouhá léta v rozhovorech mluvil o tom, že se jednou vrhne na psaní knih o filmech. Konečně nastal ten správný čas a výsledkem je vše, v co jeho vášniví fanoušci – a všichni milovníci filmů – mohli doufat.

Kniha plná unikátních a do velké míry doposud nepublikovaných fotografií z rodinného archivu představuje osobnost Maca Friče zejména v těžším a méně známém období jeho kariéry po roce 1945.

Napínavý psychologický thriller o matce, která musí být neustále ve střehu, pokud chce udržet svou rodinu v bezpečí. Sarah Goldmanová toho má hodně, co chce nechat za sebou. Zejména Holly Monroeovou, mladou chůvu, kterou si s manželem Danielem najali na hlídání jejich malého syna Jacoba.

Zpočátku to vypadalo jako dokonalá spolupráce – Sarah měla chůvu, kterou její syn zbožňoval, a Holly našla mateřskou postavu, po jaké vždycky toužila. Sarah však nikdy nepatřila k důvěřivcům, a tak chůvu bedlivě sledovala.

Publikace Domácnosti našich babiček II je věnována zpracování, konzervování a uskladnění masa, ovoce, výrobě nápojů, a to alkoholických i nealkoholických, dále octů i ochucených olejů, sběru a zpracování planých rostlin. Závěrečnou kapitolu tvoří suroviny a recepty, které jsou zajímavé a neobvyklé a které nebylo možné díky jejich různorodosti jinak zařadit. Na konci každé kapitoly věnované výrobě či zpracování jednotlivých produktů jsou uvedené přesné recepty či návody, aby bylo možné konkrétní výrobky připravit.

Co je divadlo utlačovaných? Jaká je jeho metoda? Jak vzniká představení a kdo jsou jeho ne-herci a ne-diváci? Na tyto a další otázky odpovídají autorky z pohledu jokera, tedy průvodce divadelních skupin a moderátora představení divadla utlačovaných. Jeho role spočívá jednak v práci se skupinou, která připravuje divadelní představení, jednak v práci s diváky. Popis jednotlivých fází vzniku představení je proložen rozhovory a také konkrétními příklady z realizovaných představení. Ve druhé části knihy sdílí své zkušenosti šest jokerů, kteří aktivně metodu divadla utlačovaných používají.

Rozhodoval o životě a smrti vězňů v koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau. Pro své zvrácené experimenty si vybíral zejména ženy a děti, obzvláště ho zajímala dvojčata. Nikdy nebyl dopaden a potrestán, dokonce ani po útěku do Jižní Ameriky, kde ho po letech poznala bývalá vězeňkyně. Své rozhovory s Mengelem si zapisovala, tato kniha je jejich výsledkem.

Xénie se stala babičkou. S tímto novým stavem se vypořádává po svém. Podobně jako se vztahem ke své vitální matce, aniž by si uvědomovala, že i energická maminka jednou umře. Stane se a Xénie má hluboký žal. Jako by toho nebylo málo, kdosi jí ukradne urnu s matčiným popelem. Při svém pátrání po urně se Xénie postupně dozvídá o své matce stále překvapivější věci. A také o sobě. Text čte sama autorka.

Archy života jsou fascinujícím příběhem o přežití jedné rodiny a jejím návratu do míst, odkud pochází. Vypráví o dvou po sobě následujících únicích ze židovského ghetta do svobodného světa a sleduje pouť jména Löw-Beer. První únik začal v roce 1848, kdy Židé začali budovat v srdci Evropy zaslíbenou zemi, která jim umožňovala vést moderní styl života. Usadit se v ní ale nemohli, neboť byli roku 1938 zpět odesláni do ghett, když jejich kulturu zničili nacisté. Text čte herec a dabér Marek Holý.