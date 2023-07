Nové knihy: Šťastná, Reidová a Gottwald

Lord Lysander Blackstone, vévoda z Montcroixu, usiluje o znásobení svého už tak značného jmění. V životě se setkal s nejednou zradou, a proto drží své emoce hluboko pohřbené. Slečna Geneviève Valeryová, ještě před nedávnem nadějná baletka, je nyní bez práce. Poté, co se odmítla stát milenkou zámožného mecenáše, byla okamžitě vykázána na ulici. Když náhodou zachrání život pohlednému vévodovi, pochybuje, že by toto setkání mohlo dopadnout lépe než její poslední střet se šlechtou.

Devatenáctiletá Remy ví, že je dost možná poslední rudou čarodějkou. Už třináct let se jí daří skrývat se před lovci čarodějnic poté, co král Severního dvora porazil její domovský dvůr a vypsal na hlavy rudých čarodějnic odměnu.

Tohle léto bude stát za to! Paulie a Floyd mají spoustu plánů: jezdit na kolech, hrát videohry, chodit na procházky se psem nebo na jídlo do Blinku, a hlavně si konečně sehnat nějaké holky na školní ples. Jeden okamžik ale všechno změní. Ona je to totiž pořádná změna, když se do vás nejlepší kamarád zamiluje. Přinejmenším to může vyústit v nedorozumění obřích rozměrů.