Nové knihy: Klicperová, Dandapani a Kolečko

Alex Lasker: Sloní paměť

Krásný, dojemný a mnohdy srdcervoucí příběh vyprávěný stárnoucím africkým slonem, který cítí blížící se konec, a vydá se proto na svoji poslední životní cestu. Jeho jediným přáním je najít rodinu, jež ho před půl stoletím jako malé, osiřelé slůně zachránila, a rozloučit se s ní. Při své pouti vzpomíná na matku, kamarády, život ve stádu a později i v rodině Hathawayových – u slavného loveckého průvodce a jeho ženy, provozující zvířecí sirotčinec pro opuštěná mláďata. Příběh se odehrává v letech 1962 až 2015 ve východní Africe, Velké Británii a v New Yorku.

Ikar, 288 stran, 349 Kč

Foto: Ikar Obal knihy

Andreas Gruber: Vražedný rej

Několik zkušených policistů a jejich rodinných příslušníků spáchá sebevraždu nebo zahynou za záhadných okolností. Sabina Nemezová, komisařka Spolkového kriminálního úřadu, tuší mezi jednotlivými případy souvislost. Žádá o pomoc analytika Maartena S. Sneijdera, který je však momentálně postaven mimo službu. Odmítá ji a naléhá, aby si nepálila prsty. Krátce na to však Sabina náhle zmizí a Sneijder se vydává po její stopě. Zkříží tím plány nejen nenávistnému vrahovi, ale i mocným mužům v pozadí, kteří se pokoušejí utajit prohřešky minulosti za každou cenu.

Kalibr, 424 stran, 549 Kč

Foto: Kalibr Obal knihy

Robin Cook: Vir

Brian Murphy si s rodinou užívá pohodový letní pobyt na mysu Cape Cod, když se u jeho ženy Emmy začnou projevovat silné příznaky chřipky. Následuje hektický návrat domů do New Yorku, po prodělaném záchvatu v autě je Emma značně dezorientovaná a na pohotovosti upadá do kómatu. V nemocnici jí diagnostikují koňskou encefalomyelitidu východního typu neboli EEE, vzácné a vysoce smrtelné virové onemocnění přenášené komáry. Jejich malá dcera záhy vykazuje znepokojivé příznaky stejné nemoci…

Kalibr, 392 stran, 449 Kč

Foto: Kalibr Obal knihy

Lenka Klicperová: Nulová linie

Když 24. února 2022 začaly dopadat na Ukrajinu první ruské rakety, sedla válečná novinářka a fotografka Lenka Klicperová do auta a vydala se směrem na východ. Byla s ukrajinskými civilisty v prvních dnech invaze, kdy zemi ovládla panika a strach, který se ale postupně změnil v tvrdošíjné odhodlání bránit svou zemi. Mluvila s oběťmi válečných zločinů, pracovala na místě raketových útoků, na frontových liniích na celém Donbase. Tato reportážní kniha ukazuje rok války, která změnila Evropu i celý svět a jejíž konečné důsledky zatím neznáme.

Universum, 288 stran, 449 Kč

Foto: Universum Obal knihy

Laura Baldiniová: Estée Lauder – Sen o kráse

Estée Lauder je nejen světoznámá kosmetická značka, ale skrývá se za ní i poutavý životní příběh jedné nevšední ženy.

Estée se narodila roku 1908 v newyorské čtvrti Queens jako dcera přistěhovalců z Rakouska-Uherska. Vyrůstala ve skromných poměrech a první kosmetické přípravky vyráběla v domácí laboratoři svého strýce. S pomocí manžela, který ji na její cestě věrně podporoval a staral se o jejich dva syny, nakonec díky schopnosti jít si za svým a inspirovat druhé dokázala vybudovat mezinárodní impérium krásy a splnit si tak svůj velký sen.

Ikar, 360 stran, 399 Kč

Foto: Ikar Obal knihy

Dandapani: Moc soustředěné pozornosti

Úzkost, stres, obavy a strach – to jsou duševní obtíže, které dnes sužují mnoho z nás. Když je nezvládáme, nejenže se necítíme šťastní, ale mohou se projevit i na fyzické úrovni ve formě nemocí, jako jsou srdeční choroby a obezita. Hinduistický kněz a známý řečník Dandapani ve své nové knize ukazuje, že jde „jen“ o mentální překážky, které můžeme trvale odstranit, stačí si osvojit jedinou dovednost, dovednost soustředění.

Jota, 352 stran, 398 Kč

Foto: Jota Obal knihy

Dante Medema: Zprávu nelze doručit

Bailey a Vanessa spolu sdílejí všechno: smích, tajnosti i pytlíky šumáku pro zlepšení špatné nálady. Jenže tohle se změní v tu noc, kdy se Vanessa zřítí i s autem z útesu daleko od svého domu. Bailey se po Vanesse šíleně stýská, proto pomocí esemesek a e-mailů, které si spolu dlouhé roky vyměňovaly, vytvoří jejího chatbota. Čím víc informací do chatbota nahrává, tím víc jí připadá, jako by doopravdy komunikovala s nejlepší kamarádkou. Tedy až do chvíle, než chatbot začne naznačovat, že jí Vanessa neříkala úplně všechno – a že tohle velké tajemství možná přispělo k její smrti.

Jota, 335 stran, 398 Kč

Foto: Jota Obal knihy

Hayley Scrivenorová: Město špíny

Nikdo z nás nemůže uniknout tomu, kým jsme, když se ostatní nedívají. Nemůžeme odhadnout, čeho jsme schopni, dokud není příliš pozdě.

V městečku na odlehlém australském venkově zmizí dvanáctiletá Esther cestou ze školy domů. Místní komunitu její zmizení uvrhne do víru smutku a podezření. Během jara, nejteplejšího za posledních několik desítek let, přijíždí detektiv seržantka Sarah Michaelsová a začíná s vyšetřováním případu. Ronnie, nejlepší kamarádka Ester, je velice vytrvalá a odhodlaná přivést Esther zpátky domů.

Jota, 336 stran, 398 Kč

Foto: Jota Obal knihy

Tom Burgis: Kleptokracie

Šokující, pečlivě zpracované dílo literatury faktu, v němž oceňovaný investigativní novinář Tom Burgis odhaluje, jak globální kleptokracie korumpuje svět kolem nás.

Jsou všude, zloději a jejich lidé. Mistři v utajování. Nashromáždili více peněz než většina zemí. Co však kradou ve skutečnosti, je moc. Dosud jsme se o jejich existenci dozvídali pouze z toho, co nechávali za sebou. Tělo v ohořelém Audi, dělníci rozstřílení v kazašské poušti, zmanipulované volby v Zimbabwe, britský bankéř, který byl umlčen a zesměšněn, když se snažil odhalit pravdu o londýnské City. Tom Burgis proplétá čtyři příběhy odhalující děsivou globální síť korupce.

Jota, 456 stran, 498 Kč

Foto: Jota Obal knihy

Petr Kolečko: Tirák

Franta jezdí tirákem pro speditérskou společnost a doma na Kladně na něj čeká žena, malý syn a rozverná dospívající dcera. A tak zatímco Franta tráví čas na norských pumpách, v zemi piva a klobás, ale především pak ve svých spletitých myšlenkách, doma se mu postupně hroutí manželství. Co je ale Franta ochotný pro svou rodinu obětovat? Jak zareaguje, když jde opravdu do tuhého? Kolik lososa se vejde do Trondheimu? A co mají vlastně v Holandsku všichni s těmi kapustičkami?

Šestidílný audioseriál přináší ostrý humor, autorem námětu a scénáře je Petr Kolečko, který se ujal i režie. V hlavních rolích se představí Jakub Prachař a Jana Stryková. Dále účinkují Jiří Vyorálek, Petra Bučková, Jakub Žáček, Leoš Noha nebo Denisa Nesvačilová.

Audiotéka, 3 hodiny 10 minut, 349 kč