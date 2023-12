Nové knihy: Jirousová, Kissinger či Forsyth

Anna Carterová jede sama ve svém autě domů. Necítí se moc dobře v téhle pustině, a tak je ráda, když se před ní vynoří jiný vůz a v něm také žena za volantem. Ale vzápětí se Anna stane svědkyní překvapivé scény. Uprostřed silnice náhle stojí muž, přinutí vozidlo před ní k zastavení a nastoupí do něj. Žena jede dál. Dobrovolně…? Anna z toho nemá dobrý pocit, zvlášť když o něco později zahlédne dotyčné auto stát v parkovacím pruhu. Ale přesto jede domů, aniž by něco udělala. A krátce nato se dozví o krutém zločinu.

Čtvrtou sbírkou Marty Veselé Jirousové se jako nit vine téma nemoci a umírání maminky Juliany, proměňující se vztah k ní. Je to nit tenká, neustále napínaná, pomalu se trhající lanko. A současně pevné pouto, tak pevné, že „ztrácíš-li se ty, ztrácím se i já“. Sbírka zachycuje hledání síly, opory, volání k Bohu ve vzteku i v pláči, každodennost, radost z maličkostí.

V roce 1999 zkompletoval Manchester United unikátní treble, když vyhrál Premier League, FA Cup a Ligu mistrů – ještě pozoruhodnější však bylo, jak se mu to podařilo, a také příběhy, které za tímto historickým úspěchem stály.

Tato publikace je mnohem víc než jen kniha pro fanoušky Manchesteru United; je to vhled do budování týmu, vůle po úspěchu a příběh hrdosti.

Když Eason zjistil, že se spletl a z hořícího domu nevynesl svoji ženu, ale její nejlepší kamarádku Bree, pohltila ho ochromující hrůza. Nikdo další totiž požár nepřežil – ačkoli po té noci jako by skutečně nežili ani oni dva…

Eason se coby svobodný otec bez střechy nad hlavou nastěhuje k Bree do domku pro hosty. A i přes pocit viny a hluboký žal spolu nakonec dokážou vytvořit jeden tým.

Kniha pojednává o výzvách hyper-novosti moderní společnosti a o tom, jak to, co v minulosti vedlo k ohromnému pokroku lidstva, může současného člověka vést k životu, který je zesláblý, zmatený a nezdravý. Heather Heyingová a Bret Weinstein jsou evoluční biologové, kteří nám připomínají, že ignorovat lidskou povahu se nevyplácí, pokud je naším cílem, aby společnost udržitelně prospívala do budoucna.