Nové knihy: Henzelyová, Otta a Keeganová

Arden Maxwellová by ráda věděla, kam se poděl její otec, který byl před dvaceti lety spolupachatelem téměř dokonalé loupeže půl milionu dolarů. Aby přišla záhadě na kloub, rozhodne se vrátit do rodinného domu u tajemného jezera Caddo. Netuší však, že dva otcovi tehdejší kumpáni bedlivě sledují každý její krok.

Kdysi dávno žil Nathan v domě na venkově se svým násilnickým otcem, kdysi dávno byla Maddie malá holčička, která vyráběla panenky ve svém pokojíčku, když uviděla něco, co neměla – a dodnes se snaží vypořádat se se svým traumatem vytvářením strašidelných soch. Nyní jsou Nate a Maddie Gravesovi manželé a se svým synem Oliverem se do svého rodného města vrátili. Jenže to, co se dělo kdysi, se nyní opakuje.