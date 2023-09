Nová premiéra první dámy geometrické abstrakce

Autorka bývá esteticky spojována především s bytostnou abstrakcí, nefigurativním malířstvím, ale také s op-artem. Právě díla na pomezí optického umění a čisté geometrické abstrakce mohou návštěvníci galerie v expozici vnímat nejvíce. Slovo vnímat je v tomto případě plně namístě, protože každý vnější pozorovatel musí chtít proniknout jakoby dovnitř, do samotné podstaty díla. Nejde jen o vizuální uchopení celé kompozice, ale o symbolické vstoupení do fantaskní říše i Evy Mansfedlové.

Nejlepší pozvánkou do ní by mohl být olej na plátně z roku 1990 V prostoru. Na dominující bílou plochu umístila tvůrkyně klubko barevných provázků. Seskupila je do oblého tvaru, evokující možná zeměkouli, možná i pestrobarevný květ exotické rostliny. Ovšem díky tomu, že využila prostorové předměty, dá de říct, že obraz vystupuje z jednoduché plochy do okolního časoprostoru.