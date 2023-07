Nová alba: Rita Ora, Kool & The Gang a Tina Arena

Na začátku prázdnin se s novými počiny hlásí popová Rita Ora, letití Kool & The Gang i australská mainstreamová hvězda Tina Arena. Nejde vždy o typicky letní nahrávky, nicméně všechny tři stojí za poslech. Kool & The Gang si navíc dělají prostor pro důstojné oslavy šedesáti let na scéně.

Foto: Novinky Nová alba