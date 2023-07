Nová alba: Queens of the Stone Age, Nothing but Thieves, Dáša Ubrová i Tublatanka

Těsně před prázdninami stihly své nové kolekce vydat kapely Queens of the Stone Age i Nothing but Thieves. Obě nabízejí velmi zajímavý materiál, který stojí za vyslechnutí. Dáša Ubrová si na svou novou desku pozvala řadu skvělých hudebních hostů a Tublatanka se připomíná vinylovou reedici svého debutu z osmdesátých let.

Foto: Novinky Nová alba