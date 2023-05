Nová alba: Daniel Landa, Barbora Poláková, Poletíme? či Matchbox Twenty

Po osmi letech vydává Daniel Landa nové album. V písních, které se nesou v tradičním duchu jeho tvorby, nabízí svůj pohled na současný svět. Rozhodně to svým obsahem není deska optimistická.

Brněnská kapela Poletíme? oslavuje patnáct let existence. Při té příležitosti vydává živé dvojalbum obsahující záznam jejího únorového dvojkoncertu v brněnském klubu Fléda. Nasázela na něj ty největší hity, které nabízí v mixu záznamu z obou vystoupení.

Album On/Off je třetí studiovou nahrávkou zpěvačky Barbory Polákové. Obsahuje třináct skladeb a přizvala si do nich hned několik hostů. Jsou mezi nimi Jan Cina, Marek Adamczyk nebo Ben Cristovao. Stejně jako u předešlých alb, i tentokrát vytvořila autorské duo s Davidem Hlaváčem.

Where the Light Goes je páté studiové album americké rockové skupiny Matchbox Twenty. Je její první od kolekce North z roku 2012. Desku produkoval Gregg Wattenberg. Původně se přitom kapela sešla kvůli tomu, aby zkoušela na turné. Při tom začaly vznikat nové písně, až jich bylo dost na album.