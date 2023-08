Nová alba: Alice Cooper, Burna Boy, Candle Box a další

Osmičky, to je to, co nejvíce spojuje vybraná nová alba z konce prázdnin. Kolekce skupin Candlebox, Asking Alexandria a Filter jsou totiž jejich osmé v pořadí. Největší pozornost ale jistě strhává novinka Alice Coopera.

Foto: Novinky Nová alba