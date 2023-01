Nakladatelé věří, že ke zvýšení DPH u knih nedojde

„Bylo by to velmi špatné, knihy by se ještě víc zdražily. Přitom jsou základem vzdělanosti a v některých zemích je na ně nulová DPH. Doufáme, že ke zvýšení DPH nedojde,“ reagovala Anna Horáčková z pražského nakladatelství Paseka.

Dodala, že už loňské zdražení bylo značné. „Náklady šly nahoru o třicet procent. My se ale snažíme ceny o tolik nezvyšovat, ukrajujeme si z marže. Dlouhodobě je to ale neudržitelné,“ připustila.

Své znepokojení nad záměrem ministerstva financí zvýšit zatím nejnižší (desetiprocentní) sazbu DPH u knih vyjádřil i Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN).

„Česká republika by se vydala opačným směrem, než jakým se ubírá Evropa. Evropská unie nedávno umožnila všem členským zemím zavést až nulovou sazbu DPH na knihy a v posledních letech DPH na knihy v Evropě dlouhodobě klesá. Naposledy snížilo sazbu Bulharsko. S nově plánovanou sazbou DPH by se tak český knižní trh ocitl pod nejvyšším zdaněním v celé Evropské unii s výjimkou Dánska, které ale vybranou DPH investuje do nákupů knihoven a podpůrných programů,“ uvedl předseda SČKN Martin Vopěnka.

Snížení dostupnosti knih by se podle něj promítlo do nižší čtenářské gramotnosti u dětí a týkalo by se nejen uměleckých, ale i odborných titulů. „Celkově by nás tento krok degradoval na zemi, která si neváží vzdělanosti a kultury. Věříme však, že se jednalo jen o nešťastnou úvahu, a vláda od svého záměru pod tíhou argumentů ustoupí,“ dodal.