Michal Strnad přichází s obyčejným životním příběhem

„Ta píseň mě vzala za srdce, je to pro mě silný love song o osudovém setkání lidí, kteří se jednou museli potkat. Musela se spojit spousta věcí, aby k tomu setkání došlo. Myslím, že každý z nás známe takový příběh ze svého života nebo jsme o něm aspoň slyšeli. Bylo to vůbec poprvé, co jsem uchopil píseň jiného autora. Není to pro změnu píseň o žádném důležitém sociálním tématu, ale jen o silném životním příběhu dvou lidí,“ prozrazuje o písni zpěvák.