Michal Prokop zpíval proti násilí a masakrům

Možná to bylo jedno z nejtěžších rozhodnutí v jeho uměleckém životě. Zpěvák a hudebník Michal Prokop měl několik měsíců dopředu na 21. prosinec naplánovaný vánoční koncert do pražského Fora Karlín. Bylo jasné, že bude plno, pročež to měl být příjemný večer. Jenže odpoledne střílel na pražské filozofické fakultě mladý vrah. Zabíjel a zraňoval.

Foto: Petr Hloušek, Právo Michal Prokop dal do svého vystoupení veškerou energii.