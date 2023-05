Michal Hrůza: Jediná cesta je láska

Je to jeden z aspektů současné doby. Lidé často myslí na sebe, což mi vůbec nepřijde špatně. Kdo je moc rozdávačný, tomu nezbude pro sebe. Ale když se sebestřednost přehání, vznikne ostrůvek izolovaný od komunikace s okolím a to ne každému vyhovuje.

V klipu Nahoru zase zpíváte: „Nevracej se zpět, nehledej, kdo ti sílu vzal.“ To taky souvisí s tím, že by se člověk neměl v sobě moc rýpat…

Člověk by se neměl neustále zabývat něčím, co už nelze změnit. Znova a znova se vracet do situace, kdy udělal chybu nebo se stala chyba. Už to promyslel, odpustil si, odpustil někomu… Jde o to, se na to vykvajznout a jít nahoru.