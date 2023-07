Festivalový vlak vyrazí za holkami z porcelánu

V pátek 7. a v sobotu 8. července pojede ze stejného místa vláček do Nové Role do porcelánky Thun 1794 za holkami z porcelánu, kde vzniká Festivalový hrneček. Zde si zájemci o akci nejenom z řad filmových nadšenců budou moci detailně prohlédnout porcelánku a postup při výrobě porcelánu, ale také se budou moci zapojit do této tvorby. Odjezd vlaku do Nové Role je opět krátce před jednou a zpět vyrazí v 15.43 hodin.