Baťůžkáře nečekají žádná vedra, ale pláštěnky by si měli brát s sebou

Žádná vedra nad třicet stupňů by do čtvrtka neměly čekat na návštěvníky letošního 57. ročníku Mezinárodního filmového festivalu (MFF) v Karlových Varech. Každopádně by si ale měli pro jistotu vzít s sebou do víru festivalu pláštěnky. Zejména v odpoledních hodinách je totiž může překvapit přeháňka, nebo dokonce bouřka.

Foto: Jan Handrejch, Právo 57. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech.