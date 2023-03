Markéta Irglová: Oscar mi někdy dělá medvědí službu

V roce 2010 jsme tam vystupovali s Glenem Hansardem. Byl to poslední koncert turné The Swell Season a my měli možnost tam pobýt čtyři dny. Už tehdy se mi tam líbilo. Island mě něčím oslovil, ale nedokázala jsem přijít na to, čím přesně. Odlétala jsem s tím, že se tam vrátím.