Malíř Tomáš Predka rád zkoumá obrazy, které utkví na sítnici

Umělec, který se na počátku své cesty vydal proti proudu. Studia na akademii v ateliéru Vladimíra Kokolii dokončoval před deseti lety, kdy byla na vrcholu figurace – a abstraktní tvorba zrovna stála stranou zájmu tvůrců i publika. To je šestatřicetiletý Tomáš Predka, mimo jiné i laureát Cen výtvarné kritiky za rok 2017, jehož obrazy z posledních let vystavuje poděbradská Galerie Ludvíka Kuby.

Predkův zájem o fyziku a posléze o přírodní vědy vůbec má kořeny v dětství. Už jako kluka ho prý zaujalo, jak se změní optika, když se ponoří těleso do kapaliny. Později rád zkoumal i nejrůznější fyzikální procesy, jako třeba zkapalnění nebo povrchové napětí. Zájem o vědu postupem let rozvíjí a cizeluje.

Na Predkových malbách se mnohdy vynořují z mlhavého podkladu více či méně konkrétní prvky, ať už jsou to silné tahy štětcem, stopy barevného spreje, nebo vykryté geometrické tvary. Často taky působí dojmem, jako by se autor snažil zachytit – zmrazit proces jejich vynořování v pohybu.

Protože jeho malířské flashbacky mají vztah k fotografii, pro diváka je zajímavá také otázka, jestli by autora nelákalo své představy skutečně rozhýbat, tedy práce s filmem. Nebo video art. „Fotografie i film jsou pro mě opravdu velkou inspirací. Ostatně v historii filmu se najde dost průkopníků, kteří mají blízko k výtvarnému umění. Například americký režisér Julian Schnabel je zároveň i mistrovský malíř. Ale mě to k filmu netáhne,“ vysvětluje Tomáš Predka.

Kromě toho, že by si prý ve filmovém médiu zřejmě vůbec neuměl poradit a nemá zájem vyprávět příběhy, potřebuje také, aby od prvotního nápadu vedla k realizaci přímější cesta: „Jakmile bych si musel sehnat osvětlovače a kameru, a ještě někam jet, vlastně ani nevím, co bych nakonec na místě dělal. Do té doby by mě totiž touha něco ztvárnit nejspíš úplně přešla.“