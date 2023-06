Madonnu pustili z nemocnice

Madonnu vezla z nemocnice do jejího domu soukromá sanitka. Zdroj CNN uvedl, že se zpěvačka cítí lépe.

O tom, že se plně zotaví, mluvil ve středu i její manažer Guy Oseary, když o pobytu v nemocnici informoval. „Zlepšuje se to, ale stále je v péči lékařů. Očekáváme úplné zotavení,“ uvedl.

Madonna měla turné zahájit 15. července ve Vancouveru a ukončit příští rok v lednu v Mexiku. Turné Madonna: The Celebration Tour (Madonna: Oslavné turné), které mělo být oslavou její více než 40leté kariéry, oznámila zpěvačka letos v lednu. Autorka hitů jako La Isla Bonita, Material Girl či Like a Prayer měla zavítat do více než třiceti měst. Koncert v Praze plánován nebyl.