Madonna vyrazí na turné oslavující čtyřicet let kariéry. Prahu vynechá

Vancouver, Londýn, Berlín nebo Amsterdam. To jsou města, kam v příštích týdnech zavítá legenda popu zpěvačka Madonna. Své nejnovější turné nazvala Madonna: The Celebration Tour. Odstartuje v Kanadě 15. července a poběží až do 1. prosince, kdy skončí v Amsterdamu. Lístky se začaly podle jejího webu již prodávat.

Madonna oznámila turné oslavující 40 let jejích hitůVideo: Reuters

Článek Zpěvačka, nejprodávanější ženská hudebnice všech dob, během své koncertní šňůry projede kus severní Ameriky a Evropy. Na každém koncertu zazní její největší hity, které během kariéry nahrála. Na seznamu jich je podle AP 38. Celkem zavítá do 35 měst. Přičemž v New Yorku a v Paříži vystoupí dvakrát. Foto: ČTK/AP Madonna přizvala ke spolupráci na desce i kolegyni Katy Perry. „Jsem nadšená, že mohu projít co nejvíce písní, a doufám, že svým fanouškům nabídnu show, na kterou čekali,“ uvedla Madonna při představení turné. Nejblíže Česku zahraje 28. listopadu, a to v berlínské Mercedes-Benz Areně. Vstupenky jsou podle Madonniných internetových stránek k dostání od pátku 20. ledna, další půjdou do prodeje 27. ledna. Anketa Jste ochotný/ochotná jet na koncert milovaného zpěváka/milované zpěvačky i mimo ČR? Ano 33,3 % Ochota by i byla, ale nemám na to peníze 0 % Ne 66,7 % Celkem hlasovali 3 čtenáři. Na webu také Madonna uvádí, že speciálním hostem turné bude zpěvačka Bob the Drag Queen.