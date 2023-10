Louis Tomlinson nenadchl ani nepřekvapil

Jakmile se v roce 2016 do té doby celosvětově nesmírně slavný britsko-irský boyband One Direction rozešel, byla otázka, co bude dál. Nyní, sedm let poté, je zřejmé, že největší vůli a talent setrvat na nabytých pozicích má Harry Styles a že ti další spíše žijí z toho, že byli tam, kde byli. Tedy i Louis Tomlinson, jakkoli by více než deset tisíc převážně velmi mladých fanynek v pražské O2 areně ve čtvrtek večer tenhle argument nepřijalo.

Foto: Jan Handrejch, Právo Louis Tomlinson zpíval pro natěšené fanoušky.

Článek Tomlinson vydal dvě sólová alba. Je na nich spoluautorem písniček, drží se v hájemství slušného popu, a když si na pódiu stoupne před živou kapelu, mají jeho skladby sympatický rockový drajv. Tu kapelu je třeba pochválit. Stará se o to, aby písně měly tlak a aby tu a tam připomněly nějaký ten slavný hudební akt. Zvonivou kytarou, kterou uměl v osmdesátých letech k zbláznění skvěle rozezvučet The Edge z U2, počínaje a odkazy na devadesátkový pop konče. Foto: Jan Handrejch, Právo Louis Tomlinson navázal s fanoušky kontakt. Foto: Jan Handrejch, Právo Pro některé fanynky bylo koncertní setkání s Louisem Tomlinsonem z kategorie nezapomenutelných. Problém je, že Tomlinson nemá až tak silný repertoár. V Praze prezentované písničky měly vkusné melodické motivy, ale charakter, díky kterému si je posluchač odnese v hlavě až domů, nemají. I proto po nadějně živelném začátku koncertu v půli takříkajíc spadl řetěz, a tudíž se čekalo na finále, kterému podle mainstreamových pravidel patří největší hity. Foto: Jan Handrejch, Právo Louis Tomlinson zpíval i písničky od skupiny One Direction. Ve středních polohách se ještě Tomlinson mohl na svůj hlas spolehnout. Ve vyšších už ale trochu mizel z doslechu. Než aby pěvecky exceloval, totiž buď zvláštně šermoval mikrofonem před svými ústy a jeho projev kvůli tomu ztrácel dynamiku, anebo prostě nechal zpívat fanoušky. A ti si to vychutnali s obrovským gustem V součtu se toho na pódiu ani vizuálně moc nedělo, Louis Tomlinson nenadchl ani nepřekvapil, a i proto v O2 areně proběhl set, který spíš patřil k průměrným. Louis Tomlinson O2 arena, Praha, 19. října Hodnocení: 65 %