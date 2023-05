Lidé se naposledy loučí se Soňou Červenou

Přes pohnutý rodinný osud se věnovala celý život tomu, co milovala. Umění. První divadelní zkušenosti získala v muzikálu Divotvorný hrnec. Hrála rovněž ve filmu. Následně se rozhodla věnovat opeře, v letech 1952–1958 působila ve Státním divadle v Brně. V roce 1958 přešla do Berlína, do opery Unter den Linden.