Leona Skleničková: Vyrostla jsem na pohádkách Libušky Šafránkové

Vyrostla jsem na pohádkách, ve kterých hrála Libuška Šafránková. Vždycky byly nádherné, jedinečné. Ať už to je Třetí princ, Tři oříšky pro Popelku, nebo Princ a Večernice. Všechny patří mezi mé nejoblíbenější. Ale u Prince a Večernice mě vždycky lákalo nadpřirozeno. Milovala jsem Měsíčníka, Slunečníka, Větrníka a Večernici, která nebyla princezna, ale hvězda. Všichni v nádherných kostýmech. Doteď je Mrakomor můj nejoblíbenější záporák. Vážně. Hrál ho Radoslav Brzobohatý, který byl pan herec, a síla postavy a charisma šly z něj. To moc obdivuji.

Vnímáte to podobně jako režisér Bebjak, podle něhož má jeho Krakonoš lidské vlastnosti, touhy, emoce?

Scénář je moc dobře napsaný právě v tom, že je o někom, kdo žije po většinu času sám v horách, ale svoje city a emoce pořád má. Tím náročnější je pro něj, když pak něco intenzivně cítí. Do toho přichází má postavu Lidušky. A začíná tajemství.

Liduška není princezna. Není vám to líto?

Na začátku listopadu vstoupila v Německu do kin pohádka Hui Buh und das Hexenschloss, nebo tedy spíše rodinný fantasy film, kde hraju královnu čarodějnic. Tím chci říct, že mě odmalička spíš lákaly postavy čarodějnic a nadpřirozena a jsem ráda, že si je můžu zahrát. Na pohádkách miluju kostýmy a majestát, které postavy princezen nabízejí, ale i to jsem si částečně užila. Protože i mě v Krakonošově tajemství čekaly vznešené šaty, Liduška má totiž před sebou velkou cestu. Nicméně věřím, že ještě princeznám nemusí být konec, i když by mě spíš lákal dobový kostýmový příběh.