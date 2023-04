Kytarista Marc Ribot se vrací ke kořenům, vystoupí s varhaníkem

Ribot se však dlouho věnoval i jazzu, hrál v The Longue Lizards a pak doprovázel na sólové dráze i její dva členy – saxofonistu a herce Johna Lurieho a pianistu Evana Lurieho – a působil v kapele The Jazz Passengers navazující na The Longue Lizards. Doprovázel však i Norah Jones nebo Dianu Krall.