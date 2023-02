Kulturní centra v krajích si rozdělí 2,6 miliardy korun. Podporu získaly i Těšínské divadlo a vila Čerych

Vznik nových kulturních a kreativních center napříč Českem do podzimu roku 2025 podpoří Ministerstvo kultury ČR. Částka 2,6 mld. Kč bude rozdělena mezi 29 projektů. Nejvyšší dotace činí 200 miliónů korun. Zamíří do Kralup nad Vltavou, kde vznikne kulturní centrum. Finance putují do regionů z Národního plánu obnovy opírajícího se o evropské fondy.

Foto: Petr Horník, Právo Tisková konference ministerstva kultury k podpoře rozvoje regionálních kulturních a kreativních center. Na snímku ministr kultury Martin Baxa, předsedkyně spolku Zámek Žďár Marie Kinsky, za Nadační fond Kaplicky Centre Eliška Kaplický Fuchsová.