Kreslířka Lenka Sadvarová: Malá máma mi byla oporou

S příchodem mateřství mě ještě o něco víc popadla potřeba tvořit. V mé bublině je to u matek celkem běžné, někdo vyšívá, někdo háčkuje. Já jsem na ruční práce levá, a navíc ráda kreslím. Nějaké legrácky jsem do světa pouštěla i před tím, než se ze mě stal rodič. S drobnou karikaturou Davida Ratha a textem „Výborné víno, zabalte mi sedmičku“ jsem poprvé poznala sílu sdílení na sociálních sítích. Vtip prosvištěl i médii a mně se líbilo, jaký může mít rychle nakreslený obrázek ohlas. To mi sedělo. A sedí dodnes. Myslím ten princip, ne pan Rath.

Každopádně vybrat si nějakou konkrétní oblast, které se věnovat, nebylo zase tak snadné. Hlavou mi často běželo, že mám tolik možností, a tak málo času. S narozením dítěte se to změnilo na tak málo času. To se pak téma hledat nemusí. Visí vám na krku a řve.

Byla poměrně přímočará. Na knížku jsem myslela od začátku, ale kroky jsem k tomu moc nepodnikala. Udělala jsem Malé mámě Facebook, na němž se začaly objevovat ohlasy od čtenářů, to ano. Obvykle je to tak, že se posílá rukopis do různých nakladatelství, kde se musí počítat s odmítnutím. Nebo se zvažuje crowdfundingová kampaň a vlastní náklad. To se musí. Já se obojímu vyhnula.