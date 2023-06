Krása hanebnosti aneb hanebná krása ve fotografiích Andrese Serrana

Ze žlutočervené tekutiny vystupují obrysy Ježíše Krista přibitého na kříži. Umělec s hispánskými kořeny, vychovaný v křesťanské víře, tehdy ponořil krucifix do své moči.

A strhla se mela národních rozměrů. V Americe to vzbudilo pobouření, protesty a takové pozdvižení, že se kvůli Serranovi sešel americký Senát, aby projednal financování umění. Od té doby Serranovo jméno doprovází nálepka „kontroverzní fotograf“.

Právě tímto ikonickým dílem ve formě NFT začíná v pražském Centru současného umění DOX reprezentativní průřez jeho tvorbou. Na 120 velkoformátových fotografií naplnilo výstavu Infamous Beaty (Hanebná/Skandální krása), která potrvá do 7. ledna 2024.

Není to typická retrospektiva. „Návštěvníci uvidí to nejlepší. Je to krásně instalačně připravené. Jedna z nejhezčích výstav, kterou jsem kdy měl,“ řekl 72letý Američan deníku Právo.