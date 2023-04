Knoflíkáři slaví čtvrt století. V divadle, s Babišem a Miraiem

Mezi diváky nechyběl ani Petr Zelenka, který se na to, co s jeho filmem udělali (premiéru měl v listopadu 1997), přijel podívat. Před tím slyšel a viděl jen jednu ze čtených zkoušek, kde herci pilovali repliky, které napsal před více než čtvrt stoletím.

„Snažili jsme se zachovat předlohu co nejvíce. Jen jsme hru zasadili do současnosti, proto se některé postavy v ní měnily, přidali jsme některé věty,“ vysvětlí mi Vašek i změny, které teď vyvolávají v publiku nejvíc reakcí. Převládá smích, ovšem sem tam přijde i výtka.

V době, kdy do Frýdku-Místku dorazil na besedu Petr Zelenka, se jedna paní hlasitě dožadovala vysvětlení, proč jsou v adaptaci filmové klasiky expremiér Andrej Babiš a zpěvák Mirai. Konkrétně jde o povídku Pitomci řešící vyslání spermatu „nejkvalitnějších“ mužů do vesmíru.

Zmíní i to, že v době, kdy Knoflíkáři šli do kin, nebyl ani na světě. Navíc přece jen nakonec přizná i to, že „Péťa“ nebyl z nápadu převést je do divadla „zprvu až tak nadšený jako on“.