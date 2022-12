Knižní trh 2021/2022. Růst o 600 milionů i rušení knihkupectví

Podobný stav panuje i ve sféře knižních nakladatelství. „První generace, to veliké množství nadšenců, již se po sametové revoluci v roce 1989 rozhodli samostatně podnikat a zahájit nakladatelskou činnost, je dnes ve věku šedesáti let a výše. Logicky mnozí z nich utlumují svou činnost nebo ji definitivně ukončili. Pokud to tedy nebylo již dříve z ekonomických důvodů, je to nyní kvůli věku,“ komentoval situaci Michal Moravec, vůdčí osobnost nakladatelství Toužimský & Moravec.